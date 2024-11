Milan, Fonseca non si fida dell'Empoli: out sia Abraham sia Chukwueze

AFP via Getty Images

L’appuntamento è da non sbagliare per il Milan, domani a San Siro arriva la rivelazione Empoli di D’Aversa. Una squadra da non sottovalutare perché in questa prima parte della stagione ha già saputo fare male alle grandi: successo all’Olimpico contro la Roma è pari imposto alla Juventus di Thiago Motta, Paulo Fonseca sembra voler rispettare fin troppo l’avversario perché ha in mente di schierare un undici decisamente più prudente rispetto alle ultime uscite.a valergli la riconferma anche in campionato: Fonseca non si fida del doppio attaccante per la sfida contro un Empoli che è sicuramente una squadra ben organizzata dal punto di vista difensivo (quarta in classifica per minor numero di reti subite) ma che in attacco non ha la media gol realizzati da squadra che punta all’Europa.

Per il resto formazione già scelta con Maignan che sarà difeso da una linea a quattro composta da Theo Hernandez, Gabbia, Thiaw ed. A centrocampo la coppia fissa formata da Reijnders e Fofana mentre in attacco