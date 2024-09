Milan, Fonseca senza giri di parole: Pavlovic (ora) è una seconda scelta

La conferenza stampa di Fonseca, alla vigilia di Milan-Lecce, è stata un concentrato di stile, tattica, visione e mentalità. Paulo risponde a tutti e su tutto: dai movimenti di Fofana e Musah al momento di Leão, dalla pressione mediatica subita prima del derby a Pessoa. Diretto, schietto, senza troppi giri di parole: “. In barba alla pretattica, il tecnico portoghese ha lanciato il primo segnale chiaro su quella che è la sua coppia titolare tra i difensori centrali.Gabbia è l’uomo del momento in casa Milan. Un gol vittoria nel derby con l’Inter ti iscrive di diritto nella storia del club, specialmente se spezza una serie di ben 6 successi consecutivi dei nerazzurri. La sua conferma però non si basa sul gesto tecnico vincente bensì sulla grande crescita iniziata nella seconda parte della scorsa stagione e che si sta confermando anche in questa.Allo stato attuale nonostante i grandi investimenti economici fatti sui concorrenti del reparto è proprio Matteo il difensore più affidabile.

Il Milan per Pavlovic ha versato nelle casse del Salisburgo. Un investimento importante che porterà i suoi dividendi soprattutto nel futuro secondo il pensiero di Ibrahimovic.. Deve lavorare ancora tanto e meglio sulle letture e sulla concentrazione per cambiare una condizione che lo vede attualmente come una seconda scelta per Fonseca. Probabilmente giocherà a Leverkusen contro il Bayer ma per il tecnico portoghese la coppia Gabbia-Tomori in questo momento regala più garanzie.