Milan, Fonseca chiaro su Musah: dal nuovo ruolo al Lione, ecco cosa cambia per lo statunitense

Iniezione di fiducia. Musah é al centro del progetto tecnico di Fonseca che così si era espresso sull’americano nella conferenza post amichevole vinta contro il Real Madrid: Sono sicuro al 200% che è il tipo di giocatore per il nostro gioco. L'ha dimostrato oggi, in 30 minuti: è stato incredibile con solo pochi giorni di lavoro con noi. Ho molta fiducia in lui. Credo che possa essere molto importante per la nostra squadra. Ma ovviamente deve migliorare molte cose. La mia opinione? Ha le caratteristiche giuste per giocare in questa posizione nel nostro gioco".

Fonseca ha le idee chiare su come utilizzare Musah nella stagione che sta per prendere il via il prossimo 17 agosto a San Siro contro il Torino.e in questi primi giorni di lavoro insieme dopo le vacanze sta lavorando con il tecnico portoghese nelle letture tattiche e nei movimenti da fare per farsi trovare nella posizione giusta per farsi trovare pronto anche nella ricezione del pallone.Per la felicità della dirigenza che lo aveva preso dal Valencia per 20 milioni di euro proprio con l’idea di vederlo all’opera come mediano. La sensazione è che non giocherà mai più né come terzino destro che come esterno a tutta fascia come veniva utilizzato spesso da Pioli nella passata stagione.

Il Milan ripone una fiducia totale in Musah. Nelle valutazioni fatte al termine della scorsa stagione tutta la dirigenza ha espresso due concetti centrali:. In parole povere: non é un giocatore cedibile se non per una cifra davvero straordinaria. Nei giorni scorsisul nazionale americano, l’interesse è forte ma rischia di rimanere tale perché Fonseca lo ritiene fondamentale per sviluppare il suo gioco. Con o senza Fofana, il grande obiettivo in mediana di questa estate a forte tinte rossonere.