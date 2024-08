Progressione, duttilità e qualità: Alphadjo Cissè è un talento destinato a una carriera luminosa. Il classe 2006 ha fatto la differenza con la formazione Primavera del Verona tanto da fare anche l’esordio in serie A con Baroni in panchina. Il club veneto sa di avere un giocatore dal grande potenziale e non ha fretta di cederlo in questa sessione di mercato estivo perché convinto che nella prossima stagione possa dire la sua nel massimo campionato italiano innalzando il suo valore sul mercato.



MILAN E ATALANTA INTERESSATE - Come già raccontato dalla nostra redazione, Cissè è nel mirino del Milan da almeno un anno. Furlani ha riattivato in prima persona questa pista nelle ultime settimane per cercare di piazzare un colpo in prospettiva di grande livello sia per il Milan Futuro che per la prima squadra. Anche l’Atalanta ha avviato i contatti con il Verona con Cissè con l’idea di inserirlo poi nella formazione under 23.

RICHIESTA TROPPO ALTA - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la richiesta di 5 milioni fatta dal Verona per Cissè è stata ritenuta troppo alta sia dal Milan che dall’Atalanta. Su queste basi nessuno dei due club è intenzionato ad andare avanti nella discussione. Ora la palla passa a Sogliano che pare intenzionato a concedere sconti sul gioiellino nato a Treviso 18 anni fa.