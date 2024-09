Milan, Fonseca si gioca tutto nel derby: 3 dubbi verso la sfida con l'Inter

. L’inizio di stagione al di sotto delle aspettative e i risultati deludenti hanno aumentato la pressione sull’allenatore portoghese, che deve provare a tenersi stretta la panchina rossonera. Una posizione tutt’altro che salda che lo costringe a vincere e convincere nel derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica e reduce dal pareggio in casa del Manchester City, a Etihad. Quasi un’impresa per il tecnico lusitano alla luce del momento delle due squadre e del trend negativo del Milan nelle stracittadine con sei sconfitte di fila. A due giorni dal grande appuntamento,per tentare il colpo di coda e andare a caccia di un successo che sarebbe fondamentale per la sua permanenza sulla panchina rossonera.Nella giornata di ieri è arrivata una buona notizia per Paulo Fonseca e per il suo Milan.ed è da considerarsi totalmente recuperato. Il portiere francese, che si era infortunato nel match di Champions League di martedì scorso contro il Liverpool, si è allenato con i compagni e prenderà regolarmente il suo posto tra i pali della porta rossonera.In vista della sfida contro l’Inter, Paulo Fonseca ha ancora qualche dubbio da sciogliere sulla formazione da schierare contro i nerazzurri di Simone Inzaghi domenica sera a San Siro. In particolare, i ballottaggi riguardano la difesa consulla fascia destra edopo l’ottima prova contro il Venezia al posto di uno tra Tomori e Pavlovic.A centrocampo confermata la coppia Loftus-Cheek e Fofana, così come il tridente che agirà sulla trequarti, che sarà ancora formato da offensivo composto da Leao,e Pulisic. L’olandese verrà schierato ancora qualche metro più avanti, conin linea con Fofana per garantire maggiore fisicità e dinamismo.In avantiè l’indiziato principale per la maglia da titolare come riferimento offensivo nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca.scalpita e nel prime uscite, in cui ha raccolto un gol e due assist, ha dimostrato di essere già in buona condizione fisica, ma al momento lo spagnolo è favorito e dovrebbe essere proprio lui a guidare l’attacco del Milan.