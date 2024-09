Atalanta, Gasperini: "Nel finale Arsenal stanco, ci ho provato. Bene Retegui, difesa mai un problema"

Getty Images

Gian Piero, tecnico dell', ha parlato a Sky dopo lo 0-0 contro l'Arsenal in Champions League:"Il rigore è sempre una grande occasione, anche se dopo c'era tutto il tempo per indirizzare la partita. Peccato, certo, anche sulla respinta che è rimasta comoda da ribattere in rete. La partita che ha fatto Retegui forse è stata la sua migliore da quando è arrivato".- "Ci ha fatto i complimenti, io lo ammiro molto. Da questa gara usciremo migliori, ultimamente abbiamo fatto delle buone gare ma contro l'Inter non ci eravamo espressi, il livello è questo".

- "E' un po' il nostro spirito, che non significa non difendersi perché gli attaccanti partecipano alla fase difensiva, danno disponibilità e questo mi permette di schierarli insieme. Nel finale loro mi sembravano un po' paghi, o forse affaticati, non era facile superarli al limite dell'area e ho pensato che ci fossero delle possibilità offensive".- "Ederson è venuto fuori nella ripresa con le sue caratteristiche, la partita si giocava nel mezzo e i due centrocampisti hanno fatto bene. Forse possiamo fare qualcosa di più dietro, anche in costruzione, ma siamo sulla strada giusta".

- "Abbiamo avuto qualche difficoltà ma per lo più sulle palle inattive in questo inizio di stagione. Due con la Fiorentina, due falli laterali e un calcio d'angolo con l'Inter esclusa l'autorete. La fase difensiva non è mai stata un problema".