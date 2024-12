Milan, Fonseca spiega Musah titolare: "Con lui più equilibrio, sicurezza e aggressività"

Getty Images

Ilaffronta l'a Bergamo nella 15esima giornata di Serie A, prima del calcio d'inizio il tecnico rossoneroè intervenuto a Sky Sport e DAZN: le sue dichiarazioni.- "Dobbiamo difendere bene, una squadra come l'Atalanta crea tanto ed è forte sulle fasce. E' la chiave di oggi. Dobbiamo difendere bene per avere la possibilità per attaccare bene".- "Una vittoria qui porta punti che sono importanti e riduce la distanza, porta tanta fiducia per il futuro. Importante oggi fare qui un buon risultato e vincere".

- "Da quando cominciamo con Musah abbiamo trovato più equilibrio e sicurezza difensiva, anche più aggressività. E' stato importante e speriamo che possiamo continuare a fare buone partite specialmente difensivamente".- "La verità è che i risultati dell'Atalanta dimostrano che è difficile sorprenderli. Abbiamo preparato specificatamente questa partita, abbiamo cose importanti da fare, magari sono diverse dalle altre partite. Sorprendere l'Atalanta non è facile, dobbiamo essere perfetti per farlo. Ma abbiamo studiato bene e ci siamo preparati bene in quel poco tempo che abbiamo avuto".

- "Penso che oggi il centrocampo non sarà il reparto più importante in partita. Il comportamento della nostra linea difensiva sarà decisivo. Poi gli uomini in avanti, Leao e Morata, e i mediani, Reijnders e Musah, possono essere gli uomini decisivi. L'Atalanta ha messo un giocatore in più in mezzo perché magari noi ne abbiamo tre".