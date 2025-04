Napoli sogna lo Scudetto: 2-0 al Torino. McTominay porta Conte al primo posto in solitaria, l’Inter di Inzaghi è a -3

GETTY

Con due goal del solito, ilregola la pratica, si prende i tre punti e ilIldella gara che chiude la domenica dellaè il risultato che permette alla squadra didi distanziare quella di, sconfitta in casa dalla Roma e ora aÈ frutto di una doppietta dello scozzese – arrivato ain Serie A – che segna a inizio primo tempo e a fine primo tempo. Per il resto gli azzurri controllano senza troppi patemi, rischiano pochissimo e colpiscono anche una traversa con. Lukaku e compagni fanno così un bel passo in avanti verso quele che ormai sta diventando unMcTominay al 7' (N), McTominay al 42' (N)Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (64' Rafa Marin), Olivera (85’ Raspadori); Anguissa (57' Billing), Lobotka (85’ Gilmour), McTominay; Politano, Lukaku (85’ Simeone), Spinazzola.ConteMilinkovic-Savic; Masina (85’ Walukiewicz) , Maripan, Coco (67' Karamoh); Pedersen, Linetty (58' Vlasic), Tameze (46' Ilic), Casadei, Biraghi (58' Lazaro); Elmas; Adams.VanoliMariani

Maripan (T), Ilic (T), Lazaro (T)Napoli in totale controllo, granata mai pericolosi: Conte sostituisce Anguissa, Buongiorno e Lobotka che accusano dei problemi fisiciSpinazzola ubriaca di finte la difesa granata, mette in mezzo dove Billing, appena entrato, colpisce di testa e stampa la palla sulla traversaInserimento di Casadei, pescato da un cross dalla sinistra. L'ex Chelsea però non riesce a stoppare e spreca un'occasioneGuizzo di Politano sulla destra, palla in mezzo e solito inserimento vincente di McTominay: è 2-0

Gara equilibrata ora: il Napoli ha abbassato il baricentro, il Torino ci prova in contropiedeRespinta dopo un corner, la palla schizza sui piedi di Adams che spara in curva: grande occasione per il TorinoInserimento di Anguissa, palla in mezzo e tap-in di McTominay: 1-0 Napoli, segna ancora lo scozzeseTiro dalla distanza di Coco, risponde sull'azione seguente Lukaku fermato mentre stava per entrare in area di rigore