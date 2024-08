Milan, Fonseca: "Squadra passiva, c'è da tanto da migliorare. Leao? Lo voglio più attivo e dinamico"

AFP via Getty Images

Prima uscita stagionale per il Milan, che ha ospitato il Torino a San Siro per la giornata inaugurale di Serie A. Al termine del match,è intervenuto a Sky Sport per analizzare il match."Non mi aspettavo che potessimo essere perfetti adesso, ma devo dire che nei primi 45' siamo stati passivi, senza intensità. Poi siamo stati più aggressivi davanti, avendo opportunità sufficienti per vincere la partita. Dobbiamo continuare a lavorare, c'è tanto da migliorare".I SUBENTRATI - "Abbiamo una settimana per migliorare fisicamente questi giocatori. Era impossibile farli giocare dall'inizio ma quando sono entrati hanno fatto bene. Ora abbiamo bisogno di fargli recuperare velocemente la forma fisica".

DIFFICOLTA' IN DIFESA - "Penso che sia un problema collettivo, non un problema di difensori, ma collettivo. La squadra deve migliorare difensivamente, è un po' passiva mentre io la voglio più aggressiva nel recuperare palla. Abbiamo lasciato tempo e spazio al Torino per giocare la prima fase con calma".LEAO -"Rafa oggi è stato difensivamente un giocatore diverso. Ha lavorato bene difensivamente. Dopo un giocatore come lui dev'essere sempre vicino alla porta, dev'essere più dinamico, attivo".