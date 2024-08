Getty Images

Milan-Torino MOVIOLA LIVE: la goal-line technology non funziona! Il Var salva Maresca e assegna la rete

Redazione CM

12 minuti fa

Di seguito i principali episodi da moviola di Milan-Torino, match valevole per la prima giornata della Serie A 2024-25.



MILAN – TORINO - Sabato 17/08 h. 20.45

MARESCA

SCATRAGLI – MORO

IV: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO



29' - Colpo di testa di Bellanova, poi Tomori e Thiaw toccano il pallone, che supera la linea di porta. La goal-line Technology non funziona e non avvisa l'arbitro, interviene quindi il Var, che assegna la rete al Torino.