Milan, Fonseca: "Vi spiego la disposizione in campo tra Reijnders e Loftus-Cheek. Camarda? Vediamo..."

, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Club Brugge, valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League."La Champions è speciale, giocare in casa è più speciale. È importante oggi fare una buona partita, vincere. E continuare ad avere questo tipo di partite in stagione"."Mi aspetto prima di tutto che la squadra lavori insieme, difenda insieme e che sia capace ad essere offensiva e sfrutti le individualità dei giocatori. Queste sono partite difficili, serve una partita concentrata e rigorosa a tutti i livelli".

“Abbiamo oggi Pulisic aperto sulla destra e Loftus a fare la posizione interiore di Pulisic, vicino a Reijnders che in prima fase sarà più vicino a Fofana, mentre nella seconda e terza fase più vicino a Loftus e Morata"."Vediamo. Camarda è un giovane per il quale crediamo tanto, ma dobbiamo capire tutti che è veramente giovane. Vediamo se avremo la possibilità di farlo giocare, sarà importante per lui e per tutti i giovani che credono nel settore giovanile del Milan".