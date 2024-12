Milan, Fonseca: "Jimenez è titolare. Ottimista per Pulisic con la Roma. Leao? Non sembra niente di speciale"

Getty Images

Iltorna a vincere a Verona, al Bentegodi basta la rete di Tijjani Reijnders per rilanciare i rossoneri e rinsaldare la panchina diAl termine della gara, il tecnico portoghese è intervenuto a DAZN per commentare la gara e dare i primi aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao, uscito per un infortunio alla mezz'ora di gioco: tutte le dichiarazioni.- "Penso che nel primo tempo si è presentata la situazione che temevo. Non c'erano diversi giocatori, non avevamo vinto l'ultima partita... Penso che siamo entrati un po' lenti. E' vero che non abbiamo concesso al Verona nel primo tempo, abbiamo avuto il 76% di possesso palla ma senza essere aggressivi nell'ultimo terzo, dove sbagliamo troppe decisioni. E' un problema di fiducia, se giochiamo tanti palloni al limite della loro area dobbiamo fare meglio. Ma senza tanti giocatori e con questo momento sono soddisfatto della vittoria, anche perché è molto meritata. Un'altra partita senza prendere gol, dobbiamo migliorare offensivamente. Credo sia un po' il momento della squadra".

- "I difensori centrali hanno fatto molto bene, anche Fofana e Terracciano hanno fatto una bellissima partita. Questa stabilità è importante per poi attaccare meglio. Ogni partita siamo più stabili difensivamente".- "Ho parlato adesso con Rafa e non sembra niente di speciale. Vediamo domani, ma è stato più un cambio preventivo perché lui non ha voluto rischiare. Questa è l'impressione che ha avuto, non mi sembra niente di speciale".- "Theo Hernandez non è infortunato, Leao non mi sembra niente di speciale. Pulisic è arrivato infortunato dalla nazionale. Morata ha una tonsillite. Il problema che abbiamo avuto è stato solo con Musah e Loftus-Cheek, le altre sono cose che non possiamo controllare".

Fonseca poi è intervenuto in conferenza stampa

- "Sereno sereno non sarà, ma è meglio quando si vince. Sono soddisfatto, era importante vincere, penso che abbiamo meritato di vincere e la vittoria era importante per portare fiducia ai giocatori. Avevamo tanti infortuni più quello di Leao".- "Leao mi ha detto che non è niente di speciale, credo che potremmo averlo contro la Roma. Sono ottimista su Pulisic per la Roma, ma vediamo durante la settimana".- "Sono soddisfatto della prestazione difensiva della squadra. Abbiamo trovato stabilità. Abbiamo avuto sì tanto possesso palla, ma abbiamo sempre sbagliato le decisioni. Sono cose su cui dobbiamo continuare a lavorare".

- "Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa. Sarà una valutazione tecnica? Deve continuare così. Vedremo in che posizione, oggi ha giocato anche da esterno".- "Ora è diventato un giocatore della nostra squadra".- "Ho avuto sin dal primo giorno il sostegno della società. Per me non cambia come mi fanno sentire. Ho sentito sempre grande sostegno da parte della società".