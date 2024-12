Getty Images

Lasi apre con uno scontro delicato: alle 20.45 allo Stadio Bentegodi si gioca Nel giorno in cui RedBird annuncia l'accordo con Elliott per il rifinanziamento del debito , arriva una partita da ultima spiaggia per Paulo Fonseca: i rossoneri sono ottavi in classifica con 23 punti (una partita in meno) e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato (tre pareggi, una sconfitta con l'Atalanta).Vanno a caccia di conferme gli scaligeri di Paolo Zanetti, che contro il Parma sono tornati al successo dopo quattro sconfitte consecutive uscendo così dalla zona retrocessione (15 punti, +1 sul Cagliari terzultimo).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Verona - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov,; Sarr.. Zanetti.: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham.. Fonseca.