out ein sono le ultime due operazioni di mercato di questa estate scoppiettante per ilche, da qui al 31 agosto non ha intenzione di fermarsi.con la priorità che andrà data alle cessioni degli esuberi (che altrimenti verranno lasciati fuori liste) e poi gli ultimi colpi fra fascia e attacco. C'è però un altro progetto, che è parallelo a questa strategia e che coinvolge la difesa, che si intreccia con un giocatore che per lo spogliatoio oggi è fondamentale, ma su cui tutte le parti in causa stanno riflettendo:Il centrale danese è stato fondamentale nelle ultime due stagioni sia per personalità che per leadership in uno spogliatoio che, dopo Ibra, aveva e ha in lui un punto di riferimento e una certezza inossidabile.nelle gerarchie di Stefano Pioli che ha scoperto la duttilità di Malick, ha inil punto fermo e inla prima solida alternativa. Oggi l'ex Atalanta è la 4a scelta difensiva e sebbene non abbia chiesto la cessione sta valutando le propsettive che gli si possono presentare davanti per poter avere più spazio nell'anno che porta agliE il Milan? Come detto non si vuole far trovare impreparato ea disposizione di Pioli (e che inevitabilmente farebbe scalare ulteriormente Kjaer nelle rotazioni). Fra i tanti nomi sondati piace con particolare interesse, centrale mancino classe 2002 del Montpellier che però ha al momento una valutazione alta (per una 4a scelta che completi il reparto) da 6/7 milioni di euro. Al momento troppi, soprattutto se non verranno completate altre uscite importanti.