La prima delle cessioni auspicate e programmate delin questa sessione estiva si sta finalmente concretizzando. Finalmente per il club, che constava arrivando ad una sorta di piccolo scontro, con la scelta di non convocarlo per la tournée negli Stati Uniti e gli affondi per Pulisic, Okafor e Chukwueze che lo hanno spinto sempre più ai margini nonostante un contratto lungo ancora a disposizione del croato. Il suo passaggio al) sarà chiuso verosimilmente nella giornata di domani per unama che grazie a bonus maturabili negli anni potrà salire a 2 milioni di euro complessivi.La cifra come detto è molto bassa, ma il Milan ha scelto di accettarla pur die risolvere un problema che avrebbe potuto condizionare anche lo spogliatoio e la gestione di Pioli. Il bilancio del club, infatti, è tornato sano e permette più margine anche per quello che riguarda il conto economico (e la cessione di Tonali al Newcastle ha ulteriormente sistemato il bilancio). Con questo addio, però,. Arrivò infatti prima in prestito, poi fu acquisto a titolo definitivo nell'estate 2020 in un'operazione che, ufficialmente,(sostanzialmente gratis, mentre il percorso opposto verso l'Eintracht lo fece André Silva). Una mossa che consentì di annullare il. Nel corso della stagione, tuttavia, maturarono ricchi bonus che portarono ilIn virtù di un contratto quinquennale oggi il peso a bilancio di Rebic è di 2,6 milioni di euro, e, di fatto, fa realizzare al MilanUna minusvalenza che nelle idee del club rossonero potrà essere alleggerita dal risparmio sul costo dello stipendio che non peserà più a monte ingaggi.Avendo usufruito dei vantaggi fiscali delper il croato il lordo dello stipendio che il Milan avrebbe dovuto garantirgli era di poco più di 9 milioni di euro lordi circa.(jolly d'attacco allo stesso modo), il quale arriva a 2 milioni di ingaggio annui (anche lui con decreto crescita), sul totale consentono al Milan di azzerare anche l'impatto della minusvalenza. (4,7 lordi Rebic, 3 lordi Okafor).