El Nacional - Milan, offerta al Barcellona per Frenkie De Jong

Ilè super attivo in questa finestra di mercato e, oltre a un rinforzo nel reparto d'attacco con il nome di Marcus Rashford del Manchester United che resta in pole position,si stanno muovendo alla ricerca anche di un rinforzo importante da inserire nel reparto centrale del campo dove solo Youssouf Fofana e Tijani Reijnders stanno dando garanzie e sono intoccabili. Il viaggio in Germania dei dirigenti rossoneri potrebbe servire proprio a scovare nuovi profili ma, dalla Spagna arrivano conferme su un tentativo fatto negli ultimi giorni per portare subito a Milano il centrocampista del

In questa stagione il centrocampista olandese ex-Ajax, che fu pagato 85 milioni di euro per portarlo in Catalogna nell'estate del 2019, ha collezionato soltanto. Da tempo l'allenatore non è soddisfatto del suo rendimento e soltanto nella serata di ieri, dopo la vittoria per 5-1 rifilata al Betis Siviglia in Coppa del Re, ha avuto parole di elogio per lui: "È stato un passo avanti nella giusta direzione per lui, sono contento che abbia giocato bene".Da tempo per lui si parla di addio anche grazie ad un contrattoLa scorsa estate tutti i rumors che lo volevano vicino al Manchester United non si sono concretizzati e oggi, con il, un suo addio è tutt'altro che da escludere davanti ad una proposta conveniente.

In quest'ottica va quindi registrata l'offerta che il Milan, secondo quanto riportato da El Nacional, avrebbe presentato al direttore sportivo Deco. Una proposta da 25 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere altri 10 milioni di euro di bonus legati a presenze e obiettivi di squadra. Offerta per ora respinta dal Barcellona che chiede almeno 45 milioni di euro di valutazione complessiva finale. De Jong piace, rappresenterebbe anche un profilo utilissimo a Conceiçao in un'ottica di 4-2-3-1 che avanzerebbe Reijnders alle spalle della punta, ma la distanza c'è e dè ancora molto ampia.