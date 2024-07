Getty Images

Milan, Fullkrug obiettivo concreto

51 minuti fa

4

Il Milan continua la ricerca di uno o più centravanti e, aspettando di capire la scelta finale di Alvaro Morata, per cui c'è in ballo ancora la finale dell'Europeo, sta studiando anche proposte differenti che, non necessariamente, escludono lo spagnolo. Abraham resta un nome, ma la richiesta della Roma è fin troppo alta per le difficoltà fisiche che lo attanagliano, mentre la pista che si sta aprendo in queste ore è quella che porta al centravanti tedesco Nicklas Fullkrug.



Con l'approdo al Borussia Dortmund di Sehrou Guirassy lo spazio per il centravanti classe 1993 si sta riducendo incredibilmente e un futuro lontano dal Signal Iduna Park è oggi più che mai probabile. E fra le opzioni che i suoi agenti gli hanno prospettato c'è anche secondo Sky l'idea rossonera con un approdo in Serie A che lo intrigherebbe.