Milan, Furlani: "La scelta di Allegri? É un vincente, meglio di lui nessuno"

Pasquale Guarro

43 minuti fa

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato dal Festival della Serie A di Parma, in occasione della presentazione dei calendari: "A fine stagione avevamo detto che avremmo fatto degli annunci, ne abbiamo fatti un paio in questa settimana mi sembra… Siamo ripartiti, stagione vecchia chiusa ma nella nuova dobbiamo fare molto meglio. Allegri? E' un vincente, meglio di lui nessuno. Ha vinto 14 trofei in carriera, meglio di così non si poteva"