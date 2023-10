, amministratore delegato del, è intervenuto a Prime prima della partita di Champions League con il Borussia Dortmund: "È dall'estate che lavoriamo bene, c'è sintonia. Le cose per ora sono andate bene, poi vedremo a giugno. Siamo qua per giocarcela".- "È cinque anni che sono coinvolto nel progetto, più da vicino nell'ultimo anno. Usare la parola Moneyball non è una formula magica e non è corretto, noi lavoriamo insieme a Casa Milan. Non c'è un algoritmo segreto che sputa fuori soluzioni magiche... Non è corretto dire così".- "È cinque anni che proviamo a fare uno stadio nuovo. Non possiamo essere competitivi senza uno stadio moderno. Abbiamo ora un nuovo progetto a San Donato. Tempi? Cinque anni da ora per giocare la prima partita nel nuovo stadio".Poi, Furlani è intervenuto anche a Sky Sport: "Non direi ex tifoso ma tifoso ancora. Grandi emozioni, questo è un bellissimo stadio. Bella tifoseria la loro, ancora più bella la nostra. Per me è una grande fortuna essere in questo ruolo, ma anche una grande responsabilità quindi bisogna fare bene".- "Grande passo per San Donato. E' da cinque anni che sono coinvolto e ci battiamo per uno stadio nuovo. Il Milan ha bisogno di uno stadio nuovo per essere competitivo a livello europeo, vai in giro e impari dagli altri. Stiamo andando avanti su San Donato, speriamo che lo stadio nuovo del Milan sia una realtà per i prossimi anni".- "Si è dormito poco quest'estate ma per buone ragioni. C'è un gruppo di lavoro, non sono stato io in particolare. Lavoriamo bene a Casa Milan, con lo staff tecnico. La chiave è prendere decisioni di gruppo. Per ora tutto bene, ma vedremo a giugno".- "Cinque anni fa, quando sono entrato, il Milan si trovava in una situazione finanziaria disastrosa, non vogliamo che questa situazione si ripeta. Saremo sempre disciplinati, ma questo non vuol dire che non saremo competitivi sul campo".A Mediaset Infinity, poi, Furlani ha parlato della possibilità di accoglierein società: "E' una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro, noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà".