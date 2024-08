Milan Futuro, Camarda ma non solo: tutto quello che c’è da sapere su Bonera, i nuovi acquisti e la rosa completa

Il progetto Milan Futuro ha preso vita il 27 giugno 2024 dopo tre anni di studio e valutazioni a 360 gradi. La squadra è la terza del suo genere ad essere entrata in attività in Italia, dopo Juventus Next Gen e Atalanta U23. Il club rossonero ha scelto questo nome perché lo ritiene credibile tra tante altre possibilità. Futuro perché chi gioca in questa squadra rappresenta il futuro del club 7 volte campione d’Europa. Ibrahimovic voleva lanciare un messaggio globale e solo tra qualche mese scopriremo se ha centrato l’obiettivo.LA SCELTA DI BONERA- La conduzione tecnica dell’under 23 rossonera è stata affidata a Daniele Bonera, una scelta precisa di Zlatan Ibrahimovic. Tra i due c’è grande stima è un rapporto di amicizia forte e duraturo. Il tecnico bresciano è entrato a far parte dello staff tecnico rossonero subito dopo il suo ritiro dall’attività agonistica nel 2019. il 9 luglio entra a far parte dello staff di Marco Giampaolo, neoallenatore del Milan, e viene confermato anche con l’arrivo di Stefano Pioli. Nel frattempo partecipa al corso per il patentino da allenatore Uefa Pro, ottenendo l'abilitazione nel settembre 2020. Una volta ricevuta la comunicazione della società sulla sua nomina nella scorsa Primavera, Bonera sì è tuffato subito anima e corpo sul nuovo progetto rossonero seguendo dal vivo tutte le partite casalinghe delle Under 23 di Atalanta e Juventus negli ultimi play-off di serie C. Dal punto di vista tattico, secondo quanto rivelato nella conferenza stampa di presentazione da Zlatan Ibrahimovic, la squadra sarà un copia e incolla di quella allenata da Paulo Fonseca: 4-2-3-1 con tango possesso palla e costruzione dal basso. Ai suoi ragazzi Bonera chiede intensità e sacrificio nelle due fasi difensiva e offensiva.

I NUOVI ACQUISTI- Il calciomercato del Milan Futuro è ancora un work in progress, la dirigenza sta valutando 2/3 profili giovani dall’estero. Allo stato attuale la formazione di Daniele Bonera può contare su 6 nuovi innesti: il primo, in ordine di tempo, ad arrivare é stato Mattia Sandri ( protagonista del gol nell’amichevole persa dal Milan Futuro contro la neopromossa Clodiense per 2-1). Si tratta di un centrocampista centrale di 23 anni con una buona esperienza in serie C: nell’ultima stagione al Sestri Levante, ha firmato con i rossoneri a parametro zero. Stessa formula per Samuele Longo, esperto attaccante di 32 anni con un lungo passato all’Inter. L’esterno offensivo Mbarick Fall ( 27 anni) e il difensore centrale Gabriele Minotti sono state due precise richieste di Daniele Bonera dopo tante partite osservate dal vivo della Giana Erminio. Il difensore centrale italo romeno classe 2005 Matteo Dutu arriva dalla Lazio e ha messo la firma su un quadriennale. Dulcis in fundo Davide Mastrantonio: il portiere classe 2004 arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto.

LA ROSA- Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della serie C insieme a tante piazze storiche del nostro calcio come Ascoli, Spal, Ternana, Perugia e Pescara. Farà il suo esordio in Serie C domenica 25 agosto alle 20.45 sul campo della Virtus Entella. Di seguito la rosa rossonera:Portieri: Noah Raveyre, Lapo Nava, Lorenzo Torriani e Davide Mastrantonio.Difensori: Vittorio Magni, Gabriele Minotti, Matteo Dutu, Davide Bartesaghi, Andrei Coubis, Alex Jimenez, Leonardo D’Alessio, Andrea Bozzolan, Friedrik Nissen.Centrocampisti: Victor Eletu, Mattia Malaspina, Kevin Zeroli, Dariusz Stalmach, Mattia Sandri,

Antonio Gala.Attaccanti: Maximilian Ibrahimovic, Gabriele Alesi, Samuele Longo, Mbarick Fall, Francesco Camarda, Hugo Cuenca, Mattia Liberali, Bob Murphy Omoregbe, Chaka Traorè.