Milan Futuro-Gubbio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo l'1-1 maturato nel recupero infrasettimanale in casa del Campobasso, ilaffronta ilper la diciottesima giornata del Girone B di Serie C.La squadra di Daniele Bonera, relegata al penultimo posto in classifica a braccetto col Sestri Levante, contro gli umbri cerca una vittoria che in campionato manca dal 27 ottobre per accorciare sulla zona salvezza e che le consentirebbe di uscire dalle sabbie mobili dei Playout. La squadra di Taurino, che intravede i Playoff ma chiamata a guardarsi ugualmente le spalle, deve invece spezzare un trend negativo costellato da due sconfitte negli ultimi due turni.

Tutto ciò che c'è da sapere su Milan Futuro-Gubbio:Milan Futuro-Gubbio sarà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 251).Milan Futuro-Gubbio, in streaming, sarà invece visibile su NOW e Sky Go.