Eziolino Capuano può allenare la terza squadra di Serie C in 5 mesi: dipende anche dal Milan Futuro

Cristian Giudici

13 minuti fa



Non c'è due senza tre? Eziolino Capuano potrebbe allenare la terza squadra di Serie C nel giro di cinque mesi. Dopo aver iniziato la stagione ad agosto al Taranto e aver poi guidato il Foggia sempre nel girone C da fine settembre a fine ottobre, ora è in corsa per la panchina del Gubbio nel girone B.



L'attuale tecnico Roberto Taurino si gioca il posto nella prossima trasferta di domenica sul campo del Milan Futuro con calcio d'inizio alle ore 12:30. La squadra umbra è a metà classifica con 21 punti raccolti nelle prime 17 giornate di campionato. In alternativa a Capuano si fanno i nomi di altri possibili nuovi allenatori come Gaetano Fontana, Leonardo Colucci e Vincenzo Cangelosi.