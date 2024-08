Getty Images

Milan Futuro, Kirovski prende Hodzić dal Bologna: ecco quanto è costato

Il Milan Futuro ha progetti ambiziosi e vuole rinforzarsi sempre di più in vista dell’inizio del campionato previsto domenica sul campo dell’Entella. In queste ore Jovan Kirovski ha chiuso l’operazione Demirel Hodzić con il Bologna: il centrocampista nato in Svezia ma di nazionalità bosniaca firmerà il contratto con i rossoneri nelle prossime ore.



I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE- L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 300 mila euro più ricchi bonus a favore del Bologna. Demirel Hodzić, classe 2005, è un play di centrocampo, con una buona struttura, lineare nel gioco anche se non molto dinamico. Competerà un reparto che vede già la presenza di Eletu, Stalmach, Sandri, Zeroli e Malaspina.