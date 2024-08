Getty Images

Milan, salta Ballo-Touré al Saint-Etienne: ecco perché

20 minuti fa

Salta una cessione per il Milan: Fodé Ballo-Touré non andrà al Saint-Etienne. Adesso la possibilità del difensore di ritornare nel campionato di Ligue 1 è definitivamente tramontata. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è saltata l'operazione fra i due club.



Il motivo è da ricercare nell'ingaggio che percepisce il giocatore: i 1,2 milioni di euro che Ballo-Touré percepisce a stagione sono considerati troppo alti, motivo per cui l'operazione non è andata a buon fine. Il giocatore resta comunque in uscita e per il momento sempre aggregato alla formazione Under 23. Servirà trovare una soluzione.