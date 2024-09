Milan Futuro ko in casa con l'Ascoli, ma Bonera può sorridere: cambiamenti e carattere. Passo indietro per Vos

AC Milan via Getty Images

“Loro hanno più esperienza, ma basta avere personalità”. Parola di, alla prima da titolare dopo un anno e mezzo per l’infortunio al ginocchio. Nella sfida del ‘Carlo Speroni’ di Busto Arsizio, il classe 2003 ha affronta con ilSimone Corazza, attaccante dell’Ascoli decisamente più esperto di lui vista la differenza anagrafica con ben 12 anni a dividerli. La formazione rossonera esce sconfitta dalla sfida contro i marchigiani, senza dubbio tra le squadre più attrezzate del campionato e candidate alla vittoria finale, ma il bicchiere per Daniele Bonera può essere mezzo pieno.

Due settimane di stop alle spalle e una squadra piena di talento e calciatori esperti di fronte. Il match casalingo contro l’Ascoli rappresentava una sfida ostica per il Milan Futuro, che ha risposto presente. Il risultato non può certo far sorridere Bonera, che però può essere soddisfatto per la prestazione dei suoi. Al cospetto di avversari d’esperienza come i vari Menna, Curado, Varone, Tremolada e Corazza, per citarne alcuni, i rossoneri partono subito bene impongono il proprio gioco, sfiorando con Samuele Longo il gol in ben due occasioni. Il calcio, si sa, è fatto di episodi, e questa volta il Milan Futuro non può certamente dire di aver avuto la fortuna dalla sua parte. Al primo tentativo l’Ascoli la sblocca con il rigore trasformato da Corazza, cambiando l’inerzia della gara.

Il raddoppio di Menna sugli sviluppi di un corner ha indirizzato definitivamente la gara verso i canali dei marchigiani, che però per tutta la ripresa hanno dovuto respingere i tentativi di un Milan Futuro che non ha subito il contraccolpo dei due gol subiti ma al contrario le ha provate tutte per provare a ribaltare le sorti dell’incontro. “La reazione c’è stata nel secondo tempo, siamo arrivati ai 30 metri con una buona manovra. Ci è mancata precisione” ha dichiarato Bonera in conferenza stampa. Certamente, come ammesso dallo stesso tecnico rossonero, c’è tanto lavoro da fare, ma lo stesso Bonera non può che essere soddisfatto dall’atteggiamento dei suoi ragazzi.

Fuoriper infortunio e la coppia, entrambi convocati in prima squadra per Milan-Venezia. Un altro fattore determinante è stato senza dubbio quello legato alle defezioni di alcuni singoli in grado di spostare gli equilibri e alzare il tasso tecnico del Milan Futuro. “Questo progetto ci porta ad avere cambiamenti, vogliamo essere elastici”. Lo stesso Bonera non ha cercato scuse nel post-gara, ma nell’analizzare questa gara bisogna tenere in considerazione le assenze pesanti in casa rossonera e la risposta del gruppo, che con tante individualità è riuscita a far fronte alle defezioni e produrre una buona prestazione di fronte ad una squadra di qualità ed esperienza come l’Ascoli.

Oltre al risultato, che evidentemente non può far felice Bonera, si registrano le prestazioni non al top di. Il primo fa un passo indietro rispetto all’ultima prestazione, come sottolineato dallo stesso tecnico rossonero (“Deve essere un po’ più ordinato, deve adattarsi”), non riuscendo mai a prendere in mano la manovra della sua squadra e dirigere l'orchestra, velocizzando il gioco rossonero e tentando l'imbucata o la giocata in grado di sorprendere la difesa dell'Ascoli. Il secondo, invece, era chiamato a sostituire Camarda ma spreca una grande chance al 19’, che peserà nel susseguirsi degli episodi nella gara. “É un professionista serio, il gol lo avrebbe aiutato” ha sottolineato Bonera.