Milan Futuro ko in casa contro l'Ascoli, la Juventus Next Gen pareggia a Monopoli in 10

AC Milan via Getty Images

Corazza sblocca il risultato su rigore al 24', poi al 36' Menna firma il gol dello 0-2 finale.Dopo le prime quattro giornate di campionato nel girone B di Serie C la seconda squadra rossonera ha un solo punto in classifica.Nel girone Csale a quota 4 punti grazie al, che chiude la gara in dieci uomini per l'espulsione di Cristallo al 77'.I TABELLINI:GOL: 25' rig. Corazza, 35' Menna.MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Coubis, Minotti, Bozzolan (42' Magni); Sandri, Malaspina (72' Liberali); Traorè (56' Sia), Vos, Fall (72' Cuenca); Longo (72' Turco). (A disp. Mastrantonio, Hodzic, Alesi, D'Alessio, Magni, Gala, Zukic). All. Bonera.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong, Menna, Curado, Maurizii (77' Cozzoli); Bertini, Varone; Tirelli (69' Gagliardi), Tremolada (77' Campagna), Marsura (86' Alagna); Corazza (86' Caccavo). (A disp. Abati, Raffaelli, Tavcar, Maiga Silvestri, Bando, Achik, D'Uffizi, Silipo. All. Carrera.ESPULSO: 77' Cristallo (M).MONOPOLI (3-4-2-1): Vitale; Cristallo, Miceli, Ferrini (56' Angileri); Viteritti, De Risio, Calvano, Pace; Scipioni, Bruschi; Vazquez (56' Grandolfo). (A disp. Garofani, Sibilano, De Sena, Battocchio, Bulevardi, Valenti, Virgilio, Yabre, De Vietro, Cellamare, De Palo). All. Colombo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Daffara; Perotti, Pedro Felipe, Stivanello; Comenencia, Peeters, Macca, Cudrig; Guerra, Afena-Gyan; Da Graca (65′ Semedo). (A disp. Vinarcik, Scaglia S., Mulazzi, Anghelé, Savio, Amaradio, Ledonne, Palumbo, Citi, Owusu, Puczka, Turco, Faticanti). All. Montero.