Milan Futuro penultimo, Bonera ha la fiducia di Ibrahimovic e Kirovski: 12 milioni di motivi per risalire

AFP via Getty Images

Un’altra sconfitta pesante per il, l’ottava su sedici giornate, al Liberati contro ladell’exper tre reti a zero. Secondo il tecnico rossonero: “Si sono fatti sentire i 9 anni di media di differenza in campo, in questo campionato bisogna avere anche giocatori diche aiutino la squadra”.Per qualità della rosa e struttura il Milan Futuro sarebbe una squadra daLa sconfitta contro la Ternana, però,Una posizione di classifica che si fa preoccupante con i giovani rossoneri chiamati a scongiurare il rischioin Serie D. Quest’ultimo aspetto è troppo importante per la proprietà americana che ha già investito bencomplessivi nel nuovo progetto.

Nell’ambito delle valutazioni vanno soppesati tutti i punti tra positivi e negativi. La squadra fa fatica adalla scorsa estate e che segue le linee diper la prima squadra. Si registra anche un ritardo sensibile non solo in classifica ma anche in termini diDi positivo c’è sicuramente la crescita di qualche singolo,su tutti, e la gestione oculata di. In questo momento a fare la differenza in favore diè laera stato proprio il dirigente svedese a decidere di affidare questo nuovo progetto al tecnico bresciano. Giovedì prossimo ail Milan Futuro dovrà cercare di ottenere la terza vittoria di un campionato che rischia di farsi sempre più complicato.