Valencia in pressing su Jimenez: la decisione del Milan e l’incastro con il Real Madrid

Getty Images

è il giocatore che più sta impressionando con la formazione del Milan Futuro. Anche nei 45 minuti giocati ieri contro la Ternana (minutaggio ridotto perché domani sarà con la Prima squadra nell’impegno di coppa Italia contro il Sassuolo) ha confermato che con la serie C non ha proprio nulla a che vedere per personalità, talento e conoscenze.Bonera ha cambiato spesso uomini e modulo in questa prima parte di stagione ma non Jiménez: il classe 2005 ha raccolto 1000 minuti in campionato suddivisi inl. Numeri che ci raccontano come sia, decisamente, fuori categoria per la terza serie italiana. Il Milan è consapevole del fatto che Alex sia un po’ penalizzato dalle scelte diper la Prima squadra ( mai utilizzato) ma altresì convinto che giocare così tanto con la formazione del Futuro risulterà comunque nel percorso di crescita dello spagnolo.

. Il club rossonero ha ribadito all’entourage dello spagnolo di non essere interessato a tale opportunità perché. Senza dimenticare che ilesercita una sorta di controllo sul ragazzo avendo il diritto di recompra e quindi ogni decisione sul futuro dovrebbe passare anche sotto l’approvazione dei Blancos.