Milan Futuro, primo colpo per la missione salvezza: affare fatto per Magrassi

che ha pagato, in diverse partite, il gap in termini di esperienza con le rivali del Girone di B di serie C., che avrà il compito di risollevare una squadra che attualmente occupa il penultimo posto a 16 punti in coabitazione con il Sestri Levante. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 5 gennaio in casa del Carpi alle ore 17,30.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,con almeno 3/4 nuovi acquisti. Il direttore generale vuole regalare a Daniele Bonera un nuovo difensore centrale, due esterni offensivi e anche un attaccante centrale.

L'ANTICIPAZIONE

, classe 1993 del Cittadella (il club aveva rifiutato una proposta della Triestina),. La firma sul contratto (che si prospetta essere di due anni e mezzo) dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in seguito alle visite mediche. Slot, dunque, terminati per gli over in rosa: per prendere un altro, la formazione Under 23 rossonera dovrebbe prima cederne uno.