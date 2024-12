Roma, Ranieri riscopre Saelemaekers: non poteva servire a questo Milan?

GETTY

. Una partita dominata in lungo e in largo, un successo importante che porta la formazione giallorossa a tornare a respirare a pieni polmoni e a uscire dalle pericolose sabbie mobili della zona retrocessione, una parte di classifica che la squadra capitolina non era più abituata a vivere da 20 anni a questa parte. Dall’esonero di Daniele De Rossi alla non entusiasmante esperienza di Ivan Juric, ecco che(Serie A, Coppa Italia ed Europa League), una fiducia da parte dei tifosi che sta crescendo e una consapevolezza di essere finalmente squadra che sta tornando fra i pensieri dei giocatori. Ranieri, quest’oggi, ha sicuramente ritrovato la classe di Paulo Dybala (autore di una doppietta), ma

. Schierato come esterno a destra nel 3-4-2-1 studiato da Ranieri, ha solcato interamente la propria fascia d’appartenenza, fungendo da ottimo ripiego in fase di interdizione e di copertura e da vera e propria spina nel fianco in fase offensiva. Dalla heatmap,, non disdegnando l’entrata e la conversione in mezzo al campo. Quasi l’84% di passaggi riusciti, di cui praticamente il 77,5% nella metà campo avversaria,: prima una splendida conclusione al volo con il destro che sorprende Suzuki, dopo un ampio cross di Angelino dal lato opposto, poi è suo il tiro deviato sul quale Dybala realizza il più facile dei tap-in sotto porta e infine si conquista il calcio di rigore siglato da Paredes, incuneandosi in area e facendosi atterrare da Mihaila.

Non male per il classe ‘99 - arrivato in prestito secco proprio dal club di Via Aldo Rossi - che ha disputato solo 10 incontri in stagione (di cui uno con il Milan, dando dimostrazione della sua duttilità giocando su entrambe le fasce come terzino, esterno, ala e anche come trequartista e seconda punta) a causa di un infortunio alla caviglia che l’ha tenuto fuori da metà settembre sino ai primi di dicembre.. Vien da porsi una domanda:Una formazione rossonera che sta faticando in stagione e che non sta trovando (sia in assenza sia a causa dello spostamento in quel ruolo da 10 per Pulisic) un vero e proprio punto di riferimento sulla fascia destra. In fase offensiva,è fermo alla doppietta nella roboante vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia e al solo gol – seppur decisivo – con l’Udinese. Stesso discorso per, la cui unica realizzazione risale ad agosto, nella sfida pareggiata alla prima giornata contro il Torino. In difesa,ha ormai perso il posto nel ballottaggio cone una vera altra alternativa non c’è in rosa (visto che Jimenez sta giocando a sinistra, così come ha fatto Terracciano, dirottato anche a centrocampo).

