Milan Futuro-Virtus Entella: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Stagioni agli antipodi quelle di, adesso contro nella ventesima giornata del Girone B di Serie C.I rossoneri, eliminati anche dalla Coppa Italia di categoria dal Caldiero Terme, in campionato navigano in piena zona Playout e sono reduci dalla sconfitta sul campo della Vis Pesaro. I liguri invece si ritrovano immediatamente a ridosso delle prime, in un'appassionante corsa al vertice che vede gli uomini di Gallo lottare col tandem Pescara-Ternana.Tutto su Milan Futuro-Virtus Entella: data, orario, formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.

Milan Futuro-Virtus Entella sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253).

Milan Futuro-Virtus Entella, in streaming, sarà invece disponibile utilizzando NOW e Sky Go.