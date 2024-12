Milan Futuro, Chaka Traoré: "Prima squadra, mi farò trovare pronto"

Getty Images

stato col suo gol decisivo per la vittoria contro il Gubbio. In sala stampa il classe 2004 ha parlato dell'importanza dei dettagli: "Era da tempo che stavamo lavorando per migliorare questa cosa, i particolari e gli errori che ci hanno fatto perdere diversi punti. Stiamo limitando questi errori, e oggi si è visto perché abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra".: "Continuo sempre a lavorare e sono a disposizione del Milan e della squadra. Qui sono cresciuto, sento di migliorare sotto tutti i punti di vista, sono molto felice di stare qui. Cerco di dare sempre il massimo, si vedrà in campo se sarò al cento per cento, poi tutte le cose personali come ho detto prima è un qualcosa di più, ma prima viene la squadra e le vittorie".

"Siamo tutti leader in squadra, c'è chi ha più esperienza certo ma siamo tutti molto compatti e decisi. Nel girone di ritorno mi aspetto tanti risultati positivi dopo un avvio un po' difficile, siamo pronti a fare più punti possibili"."Io sono sempre a disposizione, se ci sarà questa occasione mi farò trovare pronto, altrimenti pazienza e si lavora sempre, come l'anno scorso".