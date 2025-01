Getty Images

Nel pre partita di, sfida valevole per la settima giornata di Champions League,ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:- "Abbiamo parlato, ci siamo confrontati,ma stasera dobbiamo metterlo in campo".- ", facendo vedere ai nostri tifosi che ce la mettiamo tutta in campo ma deve essere una risposta per loro ma anche per noi, perché lavoriamo e ci meritiamo belle serate e belle soddisfazioni".

- "in fase offensiva e ha ottime idee con la palla, di conseguenza con il mister ed il suo staff abbiamo guardato quello che dobbiamo fare in campo. Ora sta a noi mettere tutto quello che possiamo per la partita".Queste le altre parole rilasciate dasu ZlatanPrime Video: "I primi giorni era strano, lo vedevo come qualcosa di diverso rispetto a un compagno di squadra.e lo è ancora: ogni volta che parli con lui cerca sempre di portarti a un livello più alto. Si sta calando nella parte da dirigente in un modo fantastico: riesce a chiederti, ad avere un dialogo e ad ascoltarti".