SportMediaset fa delle ipotesi in merito al futuro dell'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. Secondo l'emittente l'allenatore rossonero potrebbe dare le dimissioni anche in caso di raggiungimento di quarto posto, poichè non sentirebbe la fiducia della società. Si ricordi, infatti, come Gattuso sia un allenatore scelto dalla precedente dirigenza del Milan.