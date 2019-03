"Vorrei giocare di più".. E' questa una delle probabili novità preparate dalin vista della ripresa del campionato, lo spagnolo è in vantaggio per andare a completare il tridente offensivo con il connazionale Suso e il polacco Piatek in una gara delicata per i rossoneri, chiamati a risollevarsi dopo la sconfitta del derby sia da un punto di vista di risultati che di ambiente. Castillejo titolare, un'idea che ha preso corpo nelle ultime ore per due motivi: la questioneè archiviata, ma l'ivoriano salvo sorprese sarà lasciato a riposo contro i blucerchiati e come lui verso la panchina anche, con Calhanoglu arretrato sulla linea dei centrocampisti accanto a Biglia e Bakayoko.- Non al posto di Suso dunque sulla corsia di destra, la sua preferita, ma sulla fascia opposta,; corsia che comunque non gli risulta sgradita, avendo già ricoperto il ruolo di esterno alto a sinistra con frequenza anche ai tempi del Villarreal. Una chance per riscattarsi dopo una prova semi-opaca nel derby, da subentrato, e per dimostrare di poter essere più incisivo se impiegato dal primo minuto:(Spal ed Empoli)(Empoli e Chievo). Non un'alternativa e più di un semplice jolly, Castillejo vuole confermare di essere un titolare aggiunto a tutti gli effetti e di poter insidiare sia Suso che Calhanoglu per una maglia.- Un rendimento costantemente in crescita quello dello spagnolo, che premia la fiducia di Gattuso e gli elogi di Maldini a inizio anno, ma che inevitabilmente riaccende le sirene del mercato che riportano a 'casa', alla Liga. Come raccontavamo la scorsa settimana su Calciomercato.com , dopo aver provato a contenderlo al Milan la scorsa estate, prima dell'accordo tra i rossoneri e il Villarreal, ilha puntato nuovamente i propri radar sul 7 del Diavolo: complice il ritorno in Andalusia di, che dopo averlo osservato da vicino nell'esperienza a Roma può diventare uno sponsor importante. Il mercato però può attendere,@Albri_Fede90