Getty Images

Milan-Genoa, la MOVIOLA: contatto Miretti-Liberali, per Guida non è rigore

Redazione CM

9 minuti fa



La domenica di Serie A si chiude con la sfida in programma a San Siro tra il Milan di Paulo Fonseca e il Genoa di Patrick Vieira, gara valida per la 16esima giornata di Serie A. Di seguito tutti gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Arbitro: GUIDA

Assistenti: ROSSI M. – MORO

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: CAMPLONE



20' - Il Milan chiede un calcio di rigore. Contatto in area di rigore del Genoa tra Miretti e Liberali, Guida fa giocare. Il VAR conferma la decisione del direttore di gara.