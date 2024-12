Milan, ci siamo per i rinnovi di Reijnders e Maignan: assist del Decreto Crescita

Il Milan festeggia i 125 anni dalla fondazione del club e anche i prossimi rinnovi di due giocatori fondamentali per Paulo Fonseca: Tijjani Reijnders e Mike Maignan sono in attesa della fumata bianca definitiva che arriverà nel giro di qualche giorno. Una notizia importante perché sia sul centrocampista olandese che sul portiere ex Lille si erano accese le sirene del mercato.Ad aprire le danze ci aveva pensato Matteo Gabbia con il rinnovo del contratto fino al 2029, ora il Milan lavora all’annuncio di altri due rinnovi in attesa di Theo Hernandez.

Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione,più bonus legati a obiettivi personali e di squadra.più ricchi bonus.