Getty Images

Milan, Gimenez espulso per una gomitata a Mancini: c'è un precedente

Alessandro Miglio

un minuto fa



Sérgio Conceição ha schierato Santiago Gimenez dal primo minuto in campionato per la prima volta in oltre due mesi, ma la partita dell’attaccante del Milan contro la Roma non è durata neanche mezz’ora. Colpa di una gomitata a palla lontana ai danni di Gianluca Mancini, che ha costretto l’arbitro a estrarre il cartellino rosso, dopo essere stato richiamato dal Var a rivedere l’episodio.



Non è la prima volta che Gimenez e il difensore azzurro si sono trovati a stretto contatto durante una partita. Nel ritorno dei quarti di finale di Europa League del 2022-23 tra i giallorossi e il Feyenoord, vinto 4-1 dalla Roma, il messicano è stato espulso per un brutto intervento sempre su Mancini a gamba tesa. “I difensori hanno provocato per tutta la partita, ma quando abbiamo pareggiato e loro rischiavano di essere eliminati, non li ho più sentiti", ha raccontato il messicano a Voetbal International. "Solo nel recupero hanno ripreso a parlare. La partita è andata subito sul 2-1, alla fine abbiamo perso per 4-1. Ci hanno anche riso in faccia. Mi sono detto ok andrete in semifinale, ma con un calcio da parte mia per congratularmi. Ho capito subito, ovviamente, che era rosso. Il mio temperamento aveva preso il sopravvento. Mi sono lasciato andare. Mi sono sfogato, ma non è stato intelligente. Un attaccante di punta controlla sempre le proprie emozioni. Non credo che mi succederà più”. Due anni più tardi, Gimenez ha perso nuovamente il controllo. Sempre contro Mancini, sempre contro la Roma.