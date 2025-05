Roma su Farioli: "Futuro? Quello dell'Ajax è più importante"

ANP/AFP via Getty Images

E' un finale stagione da incubo per i Lancieri, che hanno visto sfumare la vittoria dell'Eredivisie a due giornate dal termine della stagione dilapidando un vantaggio di 9 punti sul PSV Eindhoven, laureatosi campione.Nel frattempo si rincorrono le voci su Farioli, tra i papabili come successore di Claudio Ranieri sulla panchina della, e lo stesso tecnico dell'Ajax dribbla le domande sul futuro dopo la partita con il Twente.

- Farioli ha spiegato a ESPN: "Penso che se guardate quello che abbiamo fatto oggi, l'amore per questo club è qualcosa che ci sarà sempre. E' unico. La mia carriera da allenatore finora è breve, ma quello che questa squadra mi ha dato e che rappresenta è unico. Almeno per me, significa tutto.La preparazione alla prossima stagione inizia tra 5-6 settimane? Amo girare pagina pagina e parlare del futuro, permettetemi di rimanere in questa giornata, piena di emozioni. Del futuro si parlerà da domani mattina.Nessun dubbio sul futuro? Sul futuro dell'Ajax certamente no. Il mio? Il futuro dell'Ajax è la cosa più importante".