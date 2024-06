Zirkzee si farà: è un grande colpo, ma il Milan ora non dovrà commettere due errori

Redazione Calciomercato

E seguire le raccomandazioni prima dell’uso, come c’è scritto sui bugiardini dei farmaci. L’esempio “medicinale” non è buttato lì, a caso, perché la questione delle commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian provocano un incurabile indignazione. Ma attenzione.L’ingaggio sfiora i 5 milioni netti a stagione, in linea con età e ruolo dell’olandese che preferisce l’Italia al resto d’Europa. Poi c’è la mediazione di mister Kia, che in questi giorni è diventato il nuovo mostro da sbattere in prima pagina, per scatenare il populismo dei tifosi., sia appannaggio unicamente del pur potentissimo procuratore. Certe somme si possono anche stornare e diluire. E tutto nel rispetto delle regole, sia scritte che non scritte del calciomercato.

Buona regola del calcio impone “poi” (anzi, imporrebbe “prima”, ma vabbè…) anche considerazioni tecniche e tattiche. Proviamoci.Infatti gioca tanto ma non segna tanto. In altri tempi sarebbe stato definito un “9 e mezzo”.. In sintesi: con Rafa Leao ci sarà da lavorare su un’alchimia non banale, ma l’accoppiata fa sognare, anche se meno laborioso sarebbe stato Zirkzee alle spalle di un finalizzatore, tipo Vlahovic o Lautaro.

. Però. C’è un unico però. Che non è tanto l’interrogativo sul perché la nazionale olandese l’abbia finora ignorato. Succede. Magari dopo l’Europeo non succederà più. “Però” (eccolo…) è un particolare collegato all’evidenza più netta della carriera:. È una sua debolezza, pagata carissima al Bayern Monaco che infatti non lo riprende proprio perché non lo ritiene giocatore da concorrenza con grandi giocatori di grandi squadre. Da giovanissimo non si sentiva apprezzato perfino al Parma. All’Anderlecht si era ripreso grazie alla titolarità. Nel suo primo Bologna, un po’ giocava ma molto di più guardava, dalla panchina o addirittura dalla tribuna.

. Istruzioni prima dell’uso: basta osservarle per non restare delusi dall’accoppiata Zirkzee-Milan. Mediazioni e posizioni. Agenti e atteggiamenti. Anche il calciomercato ha le sue rime. E sembra una poesia, come certe giocate proprio di Joshua Zirkzee.