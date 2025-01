Milan-Girona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilprova a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta contro la Juventus a Torino e si gioca una partita fondamentale in: nella settima giornata della fase campionato arriva ila San Siro.Novanta minuti fondamentali per la squadra di Sergio Conceiçao, non solo per cercare il riscatto dopo il ko con i bianconeri in campionato.In Europa Leao e compagni arrivano da quattro vittorie consecutive e vanno a caccia della quinta per tenere vive le possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.Il Girona di Michel, invece, è a un passo dall'eliminazione, avendo conquistato solo 3 punti nelle prime sei giornate.

Tutte le informazioni su Milan-Girona:: Milan-Girona: mercoledì 22 gennaio 2025: 21.00: Prime Video: Prime Video: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Abraham.. Conceicao.

: Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma.. Michel.- Il Milan recupera Morata, ma al centro dell'attacco resta Abraham, a forte rischio la presenza di Pulisic. Tra squalifiche e infortuni assenti Thiaw, Tomori (squalificato), Loftus-Cheek, Okafor e Chukwueze, out anche Jimenez fuori lista.- La sfida tra Milan e Girona sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video tramite l'app disponibile su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

- Milan-Girona sarà disponibile anche in diretta streaming: l'applicazione di Amazon Prime Video è scaricabile anche su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser basterà collegarsi al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account.- La telecronaca di Milan-Girona è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.