Milan, gli infortuni di Bennacer sono un problema cronico: il dato sulle partite saltate e i giorni ai box

Il centrocampista delha subito un infortunio mentre si trovava in ritiro con la nazionale. In un primo momento la diagnosi per l’exparlava di un risentimento muscolare al polpaccio, ma, dopo accertamenti più approfonditi, è stata riscontrataL’algerino insomma rischia di restare- Rimasto al Milan nonostante le voci che lo avrebbero voluto nella, all’e al, ora uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto rossonero dovrà vivere un lungo periodo in bacino di carenaggio. Questo il comunicato della federazione africana: "Bennacer si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la. Il tecnico della Nazionale, Vladimir, ha programmato questa domenica mattina l'ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio. Durante questa seduta, il centrocampista Ismael Bennacer ha riportato uned è stato costretto a. Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia". Lo stop però non gli precluderà solo la partecipazione al prossimo impegno valido per la qualificazione allao la prossima gara del Milan, con il, maSolo per la cicatrizzazione del muscolo ci vorranno infatti almeno 6 settimane, mentre per i suoi effettivi tempi di recupero si saprà meglio quando,

Il numero 4 della squadra dil’ha presa con filosofia e, su Instagram, ha condiviso un post nel quale si legge:Il suo infortunio, avvenuto mentre si allenava con l'Algeria su un campoin erba, ha scosso l’ambiente rossonero. Non si tratta infatti del suo primo stop né del primo mentre si trovava con la sua selezione, anzi questo problema fisico è soloSono stati diversi infatti i problemi fisici nelle ultime stagioni dell’algerino: stop per problemi al bicipite femorale (nel dicembre 2020 e nel gennaio 2023), alla caviglia, agli adduttori (nel gennaio 2024) e. Questo, il suo infortunio finora più serio, era avvenuto lo scorso 10 maggio, nel primo tempo dellaAllora Benna si procurò una. Saltò 33 gare, per un totale di 204 giorni, e tornò nel dicembre dello stesso anno. Allora scrisse: “Dopo sette mesi di perseveranza, lotta e duro lavoro, finalmente vedoIl 10 maggio, il mio infortunio ha rappresentato unaHo fatto del mio meglio per trarre il positivo da questa prova, vedendola come un'opportunità per tornare migliore”.

Ristabilitosi, il numero 4 tornò in campo per il Milan contro il, mise insieme altre 4 presenze, prima di unirsi alla sua nazionale perL’avventura dell’Algeria però fuper entrambe le parti in causa. La squadra, ora di Petkovic, finì ultima nel suo girone e quindi eliminata nella prima fase. Bennacer giocò la prima gara ma poi si fermò e non scese in campo per nuovi problemi agli. Tornò disponibile per il Milan a febbraio, per il ritorno della gara contro lo stesso Frosinone. Nel marzo 24 un nuovo stop in nazionale. La Federazione algerina lo rispedì a Milano perquindi un finale di stagione in chiaroscuro come per tutta la squadra di Pioli. Arrivato Fonseca, la musica non è cambiata, anzi.ha giocato solo nella prima gara con il Torino per un'ora ma non è stato poicome ci si poteva attendere nelle ultime giornate di mercato. Il nuovo infortunio con l’Algeria cambia i suoi piani di riscatto per il 2024/25 e rimescola le carte nel centrocampo del Milan che ora si riscopre molto corto.