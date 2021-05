Alfred Gomis, portiere ex Torino ora al Rennes, parla a la Gazzetta dello Sport di Mike Maignan, prossimo estremo difensore del Milan: "È un ottimo portiere, molto sicuro di sé, con grande capacità fisica. Bravo sulla linea di porta, trasmette molta sicurezza alla difesa e al resto della squadra. L'Italia? Non gli può che far bene, la scuola italiana è diversa e arricchirà il suo bagaglio: scoprirà tecniche di base un po’ differenti. Alla sua età gli farà solo piacere questa esperienza".



PARARIGORI - "Non mi sorprende perché è un tipo molto freddo davanti all’attaccante. I rigori sono una lotteria per chi li tira ma anche per chi li para. Serve molto studio, un po’ di fortuna e appunto sangue freddo come il suo, per aspettare all’ultimo prima di buttarsi, senza dare indizi all’avversario".