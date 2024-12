Getty Images

Dall'Inghilterra: Milan, Guardiola vuole Reijnders. Pronta una super offerta

28 minuti fa



Il Manchester City potrebbe affidarsi al mercato di gennaio per regalare nuove certezze al tecnico Pep Guardiola. E l'ultima idea, come riportato dal Daily Star, arriva infatti dalla Serie A.



Il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per assicurarsi Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan. Il giocatore, protagonista di un’ottima stagione in Serie A, ha attirato l’attenzione di Pep Guardiola, che lo vede come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo dei Citizens.



L’olandese, tuttavia, prolungherà il proprio contratto con il Milan fino al 2029 e vedrà il proprio ingaggio raddoppiato: dagli 1,7 milioni di euro netti a stagione attuali passerà a 3,5 milioni più bonus legati a obiettivi personali e di squadra.