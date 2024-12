Quanto guadagna Reijnders dopo il rinnovo con il Milan

Getty Images

Più che un centrocampista,è un tuttocampista. Difende e attacca. Gioca davanti alla difesa ed entra in area avversaria infilandosi negli spazi. L’olandese è uno dei pochi a salvarsi in un momento negativo per il Milan, la società è contenta del rendimento del giocatore che ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il club rossonero.- L’intesa è stata trovata sulla base di un contratto fino a giugno 2029, prolungandolo di un’altra stagione il contratto con aumento dell’ingaggio come premio per le buone prestazioni in campo:; il Milan mantiene i benefici legati al Decreto Crescita, che continuano ad applicarsi anche ai rinnovi dei giocatori che già godevano di questi benefici, fino alla scadenza prevista per legge.

- Nell'estate 2023 il Milan investe circa 20 milioni di euro per prendere dall'Az Alkmaar Reijnders, il centrocampista olandese aveva avuto anche qualche contatto con la Lazio ma poi i colloqui non sono stati approfonditi. I rossoneri invece hanno affondato il colpo, il giocatore ha accettato entusiasta il trasferimento a Milan respingendo anche un interesse da parte del Barcellona: "- aveva raccontato il padre del giocatore - lì avrebbe fatto la riserva e c'era il rischio di fallire come successo a tanti. Ci sono state anche delle richieste da parte di club inglesi, ma con loro ho parlato solo tramite intermediari. Solo con il Barcelllona ho avuto un contatto diretto, parlando con il direttore tecnico Deco. Ho controllato la sua foto profilo per verificare che fosse davvero lui".