Milan, Guidi può sorridere: con Comotto, Camarda è Ibrahimovic Jr arriverà in fondo alla Youth League

Getty Images

. La prima partita contro il Liverpool al Puma House of Football ha messo in mostra una squadra organizzata, piena di talento e che ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Gli inglesi possono ringraziare il palo e la fortuna che hanno permesso loro di uscire dal campo con un punto in più rispetto a quello che avrebbero meritato.Soprattutto nella seconda frazione di gara i giovani rossoneri hanno costretto i Reds a difendersi con 10 uomini nella propria metà campo. La proposta di gioco del giovane Diavolo ha permesso agli attaccanti di andare al tiro in diverse occasioni:A illuminare è sempre Christian Comotto, un autentico gioiellino. Piace, tanto, per diversi aspetti: ha personalità, calcia con entrambi i piedi, lega i reparti di centrocampo e attacco.

Convince anche l’intesa con Camarda: i due si sono cercati e trovati durante i 60 minuti giocati insieme.Sentieri, idee, speranze per un Milan che sta lavorando egregiamente con i giovani.