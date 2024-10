AFP via Getty Images

Milan, Hernández capitano? Arriva una investitura importante

35 minuti fa



Nelle ultime settimane si è discusso in lungo e in largo della questione fascia di capitano del Milan. Fonseca ne ha cambiati ben cinque in questo primo segmento di stagione ma contro il Bruges dovrebbe tornare sul braccio di Theo Hernández. E per il francese arriva una benedizione speciale, quella di un certo Franco Baresi: “È un grande, ha grande personalità e qualità. È sei anni che è da noi e merita di portare la fascia”.