Milan, i costi del progetto stadio a San Donato: si supera il miliardo, attesa per l'incontro per San Siro

. In settimana, infatti, è in programma un incontro fra il sindaco di Milano, Beppe Sala e le dirigenze di Inter e Milan. L'ipotesi di ristrutturazione del Meazza, avanzata da WeBuild, sembra convincere le due società sulla gestione dell'impianto meneghino, seppur, allo stesso tempo, entrambi i club stiano continuando a tenere vivi i canali per i progetti di dotarsi di un impianto di loro proprietà.Per quanto riguarda i rossoneri,. Con l’arrivo del progetto in Regione Lombardia, sono stati forniti anche nuovi aggiornamenti riguardanti i costi che il club di Via Aldo Rossi sosterebbe. Come consultato da Calcio&Finanza , rispetto ai 948 milioni inizialmente stimati. La società rossonera ha inserito nei costi anche imprevisti pari a 91,9 milioni di euro, mentre ulteriori 240 milioni sono stati previsti come spese accessorie.

Comparto stadio: 554,247 milioni di euro

Stadio: 451,188 milioni;

Podium parking: 72,730 milioni;

Finitura piazza podio: 14,221 milioni;

AC Milan Museum: 6,274 milioni;

Team store: 6,005 milioni;

Food & Beverage: 1,979 milioni;

Bonifiche: 1,848 milioni

Comparto Real Estate: 220,123 milioni di euro

Entertainment district: 92,007 milioni;

Podium Parking: 51,572 milioni;

Hotel: 41,690 milioni;

AC Milan Headquarters: 24,085 milioni;

Finitura piazza podio: 10,113 milioni.

