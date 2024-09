Milan, i tifosi all'arrivo del pullman a San Siro: "Basta scuse, ultima chiamata" VIDEO

Daniele Longo, inviato

16 minuti fa



Contestazione doveva essere, contestazione è stata. I tifosi del Milan hanno sottolineato l'arrivo del pullman rossonero a San Siro, teatro della sfida della quarta giornata di campionato contro il Venezia, con cori e uno striscione ben chiaro: "Basta scuse, ultima chiamata".



Dopo tre partite di campionato senza vittorie, due pareggi contro Torino e Lazio e una brutta sconfitta in casa del Parma, gli uomini di Fonseca sono attesi, dopo stasera, da due impegni delicatissimi sempre al Meazza contro il Liverpool in Champions League e contro l'Inter nel derby di andata. Non vincere col Venezia sarebbe il peggior modo di approcciarvisi,