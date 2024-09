Milan, Ibrahimovic e il “patto derby” con i senatori: la ricostruzione

Zlatan Ibrahimovic a Milanello per lanciare un messaggio forte: la proprietà tiene molto al derby e vuole trasmettere la propria carica alla squadra. Il senior advisor del Milan ha osservato attentamente la seduta di allenamento della squadra, la sua presenza presso il centro sportivo rossonero serve per responsabilizzare un gruppo che fa fatica a tenere la linea quando le cose non vanno per il verso giusto.



PATTO DERBY- Un segnale chiaro è arrivato proprio al termine della seduta quando tre dei giocatori più rappresentativi della rosa, Maignan, Theo Hernandez e Reijnders, si sono intrattenuti a lungo con Ibrahimovic. La presenza dell’olandese certifica la volontà di elevare le proprie responsabilità anche all’interno dello spogliatoio nonostante sia al Milan da poco più di 12 mesi. Zlatan ha ribadito ai giocatori che hanno tutte le carte in regola per vincere contro l’Inter, esortandoli a dare il massimo fino all’ultimo minuto. Una sorta di patto derby per cercare di far svoltare la stagione.

. Il destino del portoghese è legato unicamente ai risultati:Una missione certamente molto difficile ma non impossibile a patto che in campo scenda una formazione coesa, determinata e con la volontà di sacrificarsi in copertura, caratteristiche che mai si sono viste in questo avvio di campionato.. I tanti biglietti rimasti invenduti contro il Liverpool e la contestazione finale sono due istantanee chiare del momento: il Milan deve riportare i tifosi dalla propria parte. Prima che sia troppo tardi.